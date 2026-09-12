Москва12 сен Вести.Государства-члены БРИКС обеспокоены увеличением мировых военных расходов, международными конфликтами и усилением фрагментации международного порядка, следует из итоговой декларации, принятой на 18-м саммите объединения в Нью-Дели.

В документе подчеркивается, что вооруженные конфликты продолжаются сразу в нескольких частях света.

Мы выражаем обеспокоенность продолжающимися конфликтами во многих частях мира и текущим состоянием поляризации и фрагментации международного порядка. Мы выражаем тревогу относительно текущей тенденции к резкому наращиванию мировых военных расходов говорится в тексте

По мнению авторов документа, рост военных расходов происходит в ущерб финансированию развивающихся стран.

Декларация по итогам саммита, проходящего в Индии 12-13 сентября, была принята единогласно, несмотря на противоречия, возникшие по ходу работы. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.