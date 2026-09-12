13:50 12 сентября 2026Татьяна РутковскаяПолитикаМоди: итоговая декларация саммита БРИКС принята в Нью-ДелиМоди: итоговая декларация саммита БРИКС принята в Нью-ДелиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква12 сенВести.Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС.Читайте такжеПесков: Путина и Моди можно считать друзьями, они одинаково видят реальность13:29 Моди выступил на БРИКС с необычным предложением12:50 Путин прибыл на саммит БРИКС в Нью-Дели12:31 Дмитриев рассказал о важных соглашениях РФПИ на саммите БРИКС19:06 11 сенПутин и Моди вместе посетили выставку "Иннопром" в Нью-Дели14:52 11 сенПутин высказался о завершении конфликта на Украине18:00 31 авгМоди выступил за прекращение боевых действий на Украине17:54 31 авгМоди донес до Путина позицию Индии по теме украинского урегулирования17:29 31 авгПолитикаВладимир Путин12.09.2026