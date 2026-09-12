Лидеры стран БРИКС после заседания сделали совместное фото и посадили деревья

Лидеры стран БРИКС после заседания сделали совместное фото, взявшись за руки Лидеры стран БРИКС после заседания сделали совместное фото и посадили деревья

Москва12 сен Вести.После заседания саммита БРИКС в Индии лидеры стран – участниц объединения сделали совместное фото и приняли участие в церемонии посадки деревьев. Видеокадры в своем канале в MAX опубликовал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

На кадрах видно, как главы государств выстроились в одну линию для совместного фото напротив комплекса "Бхарат Мандапам", где проходило заседание саммита. Первым инициативу взяться за руки проявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

После фотографирования лидеры совместно направились к заранее подготовленной аллее саженцев деревьев баньян, закопали их и полили водой.

Ранее Моди сообщил, что итоговая декларация саммита БРИКС была единогласно принята в Нью-Дели лидерами стран объединения. В этом году 18-й саммит БРИКС проходит в столице Индии с 12 по 13 сентября.

На саммите президент РФ Владимир Путин заявил, что формированию многополярного мира препятствуют те, кто продолжает воспринимать международные отношения с позиции колониального мышления.