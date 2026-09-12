Песков: Путин и Моди одинаково видят реальность, их можно считать друзьями

Песков: Путина и Моди можно считать друзьями, они одинаково видят реальность Песков: Путин и Моди одинаково видят реальность, их можно считать друзьями

Москва12 сен Вести.У президента России Владимира Путина дружеские отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с RT.

Их можно считать друзьями. Они одинаково видят реальность в мире и ситуацию в двусторонних отношениях. Они также одинаково видят перспективы глобального развития отметил пресс-секретарь

В настоящее время в Индии проходит саммит БРИКС под председательством Нью-Дели. Встреча приурочена к 20-летию создания объединения.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили выставку "Иннопром" в Нью-Дели.