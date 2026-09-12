Москва12 сенВести.У президента России Владимира Путина дружеские отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в разговоре с RT.
Их можно считать друзьями. Они одинаково видят реальность в мире и ситуацию в двусторонних отношениях. Они также одинаково видят перспективы глобального развитияотметил пресс-секретарь
В настоящее время в Индии проходит саммит БРИКС под председательством Нью-Дели. Встреча приурочена к 20-летию создания объединения.
Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили выставку "Иннопром" в Нью-Дели.