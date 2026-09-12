Песков рассказал о популярности Путина в бизнес-кругах Индии Песков: Путин пользуется популярностью в деловых кругах Индии

Москва12 сен Вести.Президент России Владимир Путин пользуется популярностью среди деловых кругов Индии. Об этом в беседе с RT рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский лидер испытывает теплые чувства к Индии и ее народу, а также глубоко уважает премьер-министра страны Нарендру Моди.

И, конечно, он [Путин] осознает, что популярен здесь [в Индии]. И очень хорошо, что он пользуется популярностью в деловых кругах не только Индии, но и стран БРИКС сказал Песков

По словам пресс-секретаря президента, это означает, что деловые люди из стран БРИКС придерживаются ценностей объединения.

Ранее стало известно, что кондитеры приготовили особые кулинарные подарки к приезду Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели. По информации телеканала NDTV, речь идет о шоколадных матрешках, которые олицетворяют культурное наследие и традиции России.