NDTV: в Нью-Дели для Путина подготовили коллекцию шоколадных матрешек

В Нью-Дели для Путина подготовили кулинарные сюрпризы NDTV: в Нью-Дели для Путина подготовили коллекцию шоколадных матрешек

Москва12 сен Вести.К приезду российского лидера Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели местные кондитеры приготовили особые кулинарные подарки, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на сотрудников отеля.

Центральным элементом сервировки стали шоколадные матрешки, которые олицетворяют культурное наследие и традиции России. Композиция состоит из пяти фигурок разного размера с традиционными цветочными орнаментами.

Помимо этого, кулинары изготовили большую шоколадную инсталляцию с видами известных архитектурных памятников России, украсив ее надписью Moscow и символикой саммита.

Гостей будут угощать традиционным индийским блюдом тхали со сладостями ручной работы. Десерты содержат пряности и специи - кардамон, шафран, розу, имбирь и фенхель.

Путин прибыл в пятницу с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС. Мероприятие продлится до 13 сентября.