Путин приехал в конгресс-центр "Бхарат Мандапам" для участия в саммите БРИКС

Путин прибыл на саммит БРИКС в Нью-Дели Путин приехал в конгресс-центр "Бхарат Мандапам" для участия в саммите БРИКС

Москва12 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин прибыл прибыл в конгресс-центр "Бхарат Мандапам" для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

Накануне Путин выступил на пленарном заседании Делового совета БРИКС. По его словам, Россия надеется, что ее идея создания новой инвестиционной платформы на основе Нового банка развития (НБР) получит поддержку у участников БРИКС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в кулуарах саммита БРИКС.