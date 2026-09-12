Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС

Си Цзиньпин прибыл в Индию Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС

Москва12 сен Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в столицу Индии Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По информации журналистов, лидера Китая сопровождают член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Цай Ци и глава Министерства иностранных дел Ван И.

По информации внешнеполитического ведомства КНР, Си Цзиньпин намерен принять участие в заседаниях, выступить "с важной речью", а также обсудить с лидерами других стран текущую международную обстановку и развитие механизма БРИКС.

Как ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина будет возможность пообщаться в кулуарах саммита БРИКС.