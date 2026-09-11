Москва11 сен Вести.Президент России Владимир Путин очень популярен и пользуется большим уважением у жителей Пакистана, население которого составляет 250 млн человек, заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) в интервью РИА Новости.

Президент Путин чрезвычайно популярен в Пакистане, к нему испытывают искреннее уважение​​​. Мы были бы очень рады принять его [в Пакистане] приводит РИА Новости слова Тирмизи

Пакистан с нетерпением ждет визита Путина, подчеркнул посол.