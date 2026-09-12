Посол Тирмизи: число выданных россиянам виз в Пакистан за год выросло в семь раз

За год увеличилось число выданных россиянам виз в Пакистан Посол Тирмизи: число выданных россиянам виз в Пакистан за год выросло в семь раз

Москва12 сен Вести.Количество виз, выданных россиянам для посещения Пакистана в 2026 году, увеличилось в семь раз по сравнению с показателями, зафиксированными в прошлом году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пакистанский посол в России Файсал Нияз Тирмизи.

Дипломат обратил внимание, что туристы в Пакистане могут увидеть разнообразные пляжи, горы, а также исторические достопримечательности.

Количество выданных виз россиянам по сравнению с прошлым годом увеличилось в семь раз в этом году сказал Тирмизи

Он добавил, что потенциально миллионы пакистанских туристов могут приехать в Россию и миллионы россиян – в Пакистан.

Ранее Тирмизи сообщил, что Москва и Исламабад работают над созданием единой платежной инфраструктуры.