Россия и Пакистан хотят создать единую платежную инфраструктуру Посол Пакистана: работаем над созданием платежной инфраструктуры с Россией

Москва3 сен Вести.Россия и Пакистан работают над созданием единой платежной инфраструктуры, рассказал посол Исламской Республики Пакистан в РФ Файсал Ниаз Тирмизи в интервью ИС "Вести".

Дипломат подчеркнул, что страны имеют обширные связи, которые необходимо превратить в реализуемый экономический потенциал.

Между нами должны быть связи по линии творческих профессий и линии идей, туризма и бизнеса. Но есть один фактор, который нас сейчас останавливает, и мы с этим работаем. Это создание платежной инфраструктуры, и мы ее таки сделаем сказал посол

Он добавил, что сейчас ведется подготовка визита премьер-министра Пакистана в Москву.