В Пакистане заявили, что остаются посредником в переговорах между Ираном и США Посол Пакистана: переговоры Ирана и США продолжаются

Москва3 сен Вести.Пакистан остается посредником в переговорном процессе между США и Ираном. Об этом ИС "Вести" заявил посол Исламской Республики Пакистан в РФ Файсал Ниаз Тирмизи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, процесс переговоров продолжается.

Впервые за 47 лет Иран и США оказались за столом переговоров. Это произошло в Исламамбаде. До этого они не встречались. Мы считаем, что и Иран, и США играют важную роль в современном мире, и конфликты между странами не должны разрешаться только при помощи силы. Пакистан был частью мирного процесса, остается частью этого процесса заявил дипломат

Посол отметил, что обе стороны рассматривают Пакистан также в качестве советника.

Именно поэтому мы говорили американцам, что невозможно уничтожить великую цивилизацию, государства с населением 90 млн человек и площадью 2 млн квадратных километрах добавил Файсал Ниаз Тирмизи

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты через свои посольства потребовали от других стран разорвать торговые отношения с Ираном.