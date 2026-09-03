Axios: США потребовали от других стран прекратить торговые отношения с Ираном

СМИ: США требуют от других стран прекращение торговли с Ираном Axios: США потребовали от других стран прекратить торговые отношения с Ираном

Москва3 сен Вести.Соединенные Штаты через свои посольства потребовали от других стран разорвать торговые отношения с Ираном и выявить его незаконную предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Госсекретарь [США] Марко Рубио ранее на этой неделе поручил всем посольствам США по всему миру направить официальное дипломатическое уведомление об операции "Экономический изгой" на самый высокий уровень правительств принимающих стран. Посольствам США было поручено потребовать от стран "немедленно и систематически" разорвать все торговые отношения с Ираном и выявить незаконную предпринимательскую деятельность Ирана сказано в публикации

За несоблюдение требований США пригрозили введением санкций и отстранением от долларовой системы.

В статье отмечается, что специальное послание получили американские посольства в Абу-Даби, Маскате, Гонконге, Дохе, Лондоне, Берлине и нескольких столицах Центральной Азии. В нем содержится указание потребовать от правительств принимающих стран закрыть все филиалы иранских банков Melli и Saderat, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана.

До этого Дональд Трамп сообщил, что у Тегерана дела идут "совсем неважно", поэтому республика близка к экономическому краху.