Посол Пакистана Тирмизи: закрытые контакты по конфликту США и Ирана ведутся

Пакистан рассказал о закрытых контактах по конфликту между США и Ираном Посол Пакистана Тирмизи: закрытые контакты по конфликту США и Ирана ведутся

Москва5 авг Вести.В рамках попыток урегулирования конфликта между США и Ираном используются закрытые каналы связи, сообщил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

Исламабад активно выступает за дипломатическое урегулирование и сотрудничает с региональными партнерами, заинтересованными в мире, отметил дипломат в беседе с ТАСС.

По некоторым вопросам мы действуем открыто, а по другим – дипломатическими средствами, но не по открытым каналам. Мы ведем переговоры и являемся каналом связи между США и Ираном сказал Тирмизи

Он подчеркнул важность подписанного в июне Исламабадского меморандума о взаимопонимании, который подтверждает эффективность роли Пакистана, как посредника.

Чем больше региональных игроков вовлечено (в процесс урегулирования – прим. ред.), тем лучше добавил посол

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Исламской Республике, обвинив ее в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

4 августа газета The New York Times сообщила, что Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, которое может закрепить контроль Тегерана над этим водным путем.