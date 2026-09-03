В Пакистане заявили о климатическом сотрудничестве с РФ и Непалом Пакистан готов сотрудничать с РФ и Непалом из-за климатических угроз

Москва3 сен Вести.Пакистан готов сотрудничать с Россией и Непалом для борьбы с последствиями климатических изменений. Об этом заявил посол Исламской Республики Пакистан в РФ Файсал Ниаз Тирмизи в интервью ИС "Вести".

Посол назвал трагедией произошедшее наводнение в Непале, которое унесло жизни более тысячи человек. Пакистан помогает народу Непала справиться с последствиями природного катаклизма.

Наводнения происходит и в Пакистане. Пакистан готов к таким ситуациям. Пакистан готов работать совместно с Непалом, с Россией и в сотрудничестве с другими странами над решением этой проблемы. Пакистан стал первой страной, предложившей создать фонд возмещения ущерба, который должен пополняться странами, ответственными за выброс углерода в атмосферу, последствия которого, к сожалению, отражаются на таких странах, как Непал, Пакистан и Бангладеш сказал дипломат

Он подчеркнул, что глобальное потепление является главной проблемой человечества. И этот эффект приводит к таким трагедиям, как в Непале.