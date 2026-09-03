Москва3 сен Вести.Глобальное потепление является главной проблемой человечества. И этот эффект приводит к таким трагедиям, как в Непале, заявил ИС "Вести" посол Исламской Республики Пакистан в РФ Файсал Ниаз Тирмизи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Это трагедия, мы видели, как она разворачивается. На территории наших стран есть один и тот же горный массив — Гималаи. Кстати, самое большое количество ледников за пределами Арктики находится именно в Пакистане и в Непале. И мы видели, каким образом глобальное потепление отражается на этих ледниках. Пакистан одним из первых предложил помощь своим братьям в Непале, потому что с Непалом у нас есть давние исторические связи сообщил дипломат

В целом, человечеству необходимо быть более бдительным к такой проблеме как глобальное потепление, уверен посол.

Нам нужно понять, что самая большая проблема, которая сейчас стоит перед человечеством, - это глобальное потепление. И с этой проблемой нужно работать как можно скорее. Мы должны быть готовы к такого рода катастрофам, потому что каждый год летние температуры обновляют свои рекорды, и эти изменения отражаются на всех без исключения странах и народах пояснил он

Масштабное наводнение произошло 26 августа на севере Непала. По последним данным, число жертв схода мощного оползня в Непале, который был вызван наводнением, выросло до 1252 человек.