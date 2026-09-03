CCTV: число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1252

Жертвами наводнения в Непале стали 1252 человека CCTV: число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1252

Москва3 сен Вести.Количество жертв схода мощного оползня в Непале, вызвавшего катастрофическое наводнение, выросло до 1252 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 1204 погибших.

Масштабное наводнение произошло 26 августа на севере Непала. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок был вызван сходом ледника и последовавшим оползнем.

2 сентября Роскосмос опубликовал спутниковые снимки разгула стихии. На них четко видно, как разлилась река Трисули во время наводнения..