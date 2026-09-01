Более тысячи человек стали жертвами наводнений на границе Китая и Непала Число погибших при наводнениях на границе Китая и Непала превысило 1 тыс.

Москва1 сен Вести.Число погибших в результате катастрофического наводнения на границе Непала и Китая превысило 1000 человек. Это следует из данных Агентства по чрезвычайным ситуациям Непала и китайских властей.

Так, в Непале погибли 987 человек. Еще 3916 граждан пропали без вести, в том числе и 583 иностранца.

В Китае жертвами разгула стихии стали 16 человек.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по состоянию на 31 августа в посольство России в Непале поступили обращения о поиске 12 россиян, находившихся в зоне бедствия.