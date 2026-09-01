МИД РФ: Москва следит за поисковой операцией в Непале, эвакуированы 10 россиян

Посольство России в Непале получило заявления о поиске 12 россиян МИД РФ: Москва следит за поисковой операцией в Непале, эвакуированы 10 россиян

Москва1 сен Вести.Москва внимательно следит за поисковой операцией в Непале после наводнения. Посольство РФ получило обращения о поиске 12 россиян, которые находились в зоне бедствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Также, по ее словам, 10 граждан России эвакуированы.

По состоянию на 31 августа в посольство России в Непале поступили обращения о поиске 12 российских граждан, которые находились в зоне бедствия сказала дипломат

Захарова добавила, что местные профильные службы продолжают поиски пропавших, а при МИД Непала организована специальная группа экстренного реагирования для координации усилий.

Внимательно следим за ходом поисково-спасательной операции в этой стране​​​... На текущий момент подтверждена информация об успешной эвакуации 10 наших соотечественников уточнила Захарова

В МИД России также рекомендовали воздержаться от поездок в северные районы Непала в связи с наводнением.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня.

В посольстве РФ в Катманду ранее сообщали, что после наводнения пропавшими считаются девять россиян.