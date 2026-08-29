Москва29 авгВести.В Непале спасатели вызволили из зоны бедствия 184 туриста, 420 до сих пор не выходят на связь, сообщили в управлении по туризму страны.
По состоянию на 13:30 (10:45 мск) 29 августа 2026 года спасены 184 туриста, 3 находятся на связи с властями, а 420 человек все еще не выходят на связьговорится в публикации
Накануне непальские экстренные службы в ходе поисково-спасательной операции спасли 121 иностранца, среди них – двое граждан России.
Сотни рабочих в Непале могли из-за наводнения оказаться в ловушке в тоннелях системы ГЭС, отмечает издание The Kathmandu Post. Не установлено местонахождение 934 человек, работающих на 11 проектах в сфере гидроэнергетики, пояснили в Независимой ассоциации производителей электроэнергии Непала.
Пока не удалось связаться с находящимися в зоне бедствия восьмью российскими туристами. При этом в списках Совета по туризму Непала числятся семеро пропавших россиян.
Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши после обрушения ледника. 626 человек погибли, еще более двух тысяч числятся пропавшими без вести.