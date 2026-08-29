В Непале спасены 184 туриста, 420 до сих пор не выходят на связь

После наводнения в Непале спасены 184 туриста, 420 пока не выходят на связь В Непале спасены 184 туриста, 420 до сих пор не выходят на связь

Москва29 авг Вести.В Непале спасатели вызволили из зоны бедствия 184 туриста, 420 до сих пор не выходят на связь, сообщили в управлении по туризму страны.

По состоянию на 13:30 (10:45 мск) 29 августа 2026 года спасены 184 туриста, 3 находятся на связи с властями, а 420 человек все еще не выходят на связь говорится в публикации

Накануне непальские экстренные службы в ходе поисково-спасательной операции спасли 121 иностранца, среди них – двое граждан России.

Сотни рабочих в Непале могли из-за наводнения оказаться в ловушке в тоннелях системы ГЭС, отмечает издание The Kathmandu Post. Не установлено местонахождение 934 человек, работающих на 11 проектах в сфере гидроэнергетики, пояснили в Независимой ассоциации производителей электроэнергии Непала.

Пока не удалось связаться с находящимися в зоне бедствия восьмью российскими туристами. При этом в списках Совета по туризму Непала числятся семеро пропавших россиян.

Мощный поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши после обрушения ледника. 626 человек погибли, еще более двух тысяч числятся пропавшими без вести.