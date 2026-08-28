Москва28 авгВести.Непальским спасателям удалось найти живыми двух россиян в ходе поисково-спасательной операции в Непале, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на управление по туризму Непала.
По данным ведомства, к 28 августа непальским экстренным службам удалось спасти 121 иностранца, среди них – двое граждан России.
Больше всего среди спасенных граждан Индии – 85 человек. Также спасателям республики удалось найти 16 граждан КНР, 9 жителей Южной Кореи, двух американцев, двух итальянцев, одного болгарина и швейцарца. Национальность еще трех туристов не уточнялась.
Ранее посольство России в Катманду заявило об эвакуации восьми российских туристов из зоны паводков в столицу страны. Уточняется, что им удалось покинуть зону бедствия на частном автотранспорте.