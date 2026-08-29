Reuters: количество погибших при наводнении в Непале увеличилось до 626

Жертвами наводнения в Непале стали 626 человек Reuters: количество погибших при наводнении в Непале увеличилось до 626

Москва29 авг Вести.Количество жертв наводнения в Непале достигло 626 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сведения от местной полиции.

Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий Непала сообщило ранее о 579 погибших.

Непальские неотложные службы смогли спасти 121 иностранца, среди которых двое граждан России.

Посольство России в Непале заявило об эвакуации восьми российских туристов из зоны паводков в столицу страны Катманду. Туристам удалось покинуть зону бедствия на частном автотранспорте.