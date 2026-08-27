Число погибших при наводнении в Непале достигло 359 Kathmandu Post: число погибших при наводнении в Непале достигло 359

Москва27 авг Вести.Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 359 человек. Об этом сообщает газета Kathmandu Post со ссылкой на полицию.

На сегодняшний день судьба более 900 жителей остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести. Ситуация затронула и соседние регионы: китайское государственное телевидение сообщает о трех жертвах и свыше пятистах пропавших в Тибете.

В публикации отмечается, что спасатели обнаруживают тела на огромном расстоянии от места трагедии. Например, останки были найдены в районе Читван, в сотнях километров вниз по течению, у самой границы с Тибетом.

Катастрофа была вызвана внезапным сходом горного ледника. Это спровоцировало не только разрушительный поток воды, но и вызвало локальные сейсмические толчки магнитудой 5,2.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая.