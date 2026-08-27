Путин выразил соболезнования лидерам Китая и Непала по поводу схода селей

Путин выразил соболезнования лидерам Китая и Непала из-за схода селей Путин выразил соболезнования лидерам Китая и Непала по поводу схода селей

Москва27 авг Вести.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

В обращении российский лидер поддержал тех, кто потерял близких в результате трагедии, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями схода селей в Тибетском автономном районе Китая говорится в послании президента

Отдельно Путин выразил слова поддержки президенту Непала Раму Чандре и премьер-министру Балендре Шаху.

Разделяем скорбь дружественного непальского народа сказал он

Ранее сообщалось, что количество пропавших без вести в результате схода селей в КНР составило 558, среди них 260 иностранцев.

По данным на 26 августа, число погибших составило 157 человек.