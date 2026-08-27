Посольство РФ сообщило о двух пропавших россиянах после схода селя в Китае

Двое россиян пропали без вести после схода селя в Тибете Посольство РФ сообщило о двух пропавших россиянах после схода селя в Китае

Москва27 авг Вести.Два гражданина России числятся пропавшими без вести после схода селя в уезде Гьиронг Тибетского автономного района Китая. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР.

Как отметило диппредставительство, местонахождение еще троих россиян устанавливается.

По информации местных властей, по состоянию на утро 27 августа в данном уезде два россиянина числятся без вести пропавшими говорится в сообщении

Местонахождение еще троих россиян в настоящее время устанавливается.

По данным Центрального телевидения Китая, всего после схода селя пропавшими без вести числятся 558 человек. Из них 260 – иностранные граждане.

Стихийное бедствие произошло в районе китайско-непальской границы и привело к масштабным разрушениям. Селевые потоки уничтожили жилые деревни, повредили линии электропередачи и связи, а также размыли дороги и мосты.