Москва27 авгВести.Два гражданина России числятся пропавшими без вести после схода селя в уезде Гьиронг Тибетского автономного района Китая. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР.
Как отметило диппредставительство, местонахождение еще троих россиян устанавливается.
По информации местных властей, по состоянию на утро 27 августа в данном уезде два россиянина числятся без вести пропавшимиговорится в сообщении
Местонахождение еще троих россиян в настоящее время устанавливается.
По данным Центрального телевидения Китая, всего после схода селя пропавшими без вести числятся 558 человек. Из них 260 – иностранные граждане.
Стихийное бедствие произошло в районе китайско-непальской границы и привело к масштабным разрушениям. Селевые потоки уничтожили жилые деревни, повредили линии электропередачи и связи, а также размыли дороги и мосты.