Одного из умерших в КНР российских моряков пытались спасти

"Нашли в каюте без сознания": в Китае пытались спасти одного из моряков-россиян Одного из умерших в КНР российских моряков пытались спасти

Москва20 авг Вести.Один из российских моряков, умерших в Китае, изначально был найден без сознания, его пытались спасти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

19 августа российское посольство в КНР сообщило, что получило информацию о смерти в июле-августе трех российских моряков – членов экипажа двух судов. По предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть россиян наступила по естественным причинам. Тела умерших доставят в Россию.

Одного из умерших в Китае нашли в каюте без сознания, его пытались реанимировать, вызвали скорую рассказал источник

По его данным, инцидент произошел днем, причина смерти все еще не определена. Собеседник агентства уточнил, что среди умерших есть капитан рыболовного траулера.

Еще один источник журналистов добавил, что причиной смерти моряка могла быть остановка сердца.

В материале со ссылкой на собеседников из рыболовной отрасли уточняется, что среди умерших есть механик. Оба судна, на которым произошла трагедия, стояли в одном порту в Китае.