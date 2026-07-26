КНР спас 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна в Южно-Китайском море Китай спас 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна

Москва26 июл Вести.Спасательное судно Китая подняло на борт 39 моряков вьетнамского корабля, который ранее затонул в Южно-Китайском море, 23 моряка числятся пропавшими, сообщает Центральное телевидение КНР.

Судно "KHOI NGUYEN18" под флагом Вьетнама, на борту которого находились 62 человека, затонуло в ночь на пятницу, 24 июля​​​. После крушения моряки покинули корабль на спасательных плотах, которые течением отнесло в район архипелага Наньша (Спратли). Проходившее через этот район спасательное судно Минтранспорта Китая обнаружило две группы спасательных плотов.

В общей сложности было поднято на борт 36 вьетнамских моряков… По состоянию на 10.00 утра 26 июля (05.00 мск. – Прим. ред.), согласно данным Морского координационного центра поисково-спасательных операций Саньша, были спасены еще 3 члена экипажа говорится в сообщении телеканала

На данный момент 23 человека числятся пропавшими без вести. Спасательные службы КНР продолжают поисково-спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что береговая охрана КНР вытеснила филиппинские суда из акватории спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо).