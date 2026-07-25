На юге Китая эвакуированы 340 тыс человек из-за приближения тайфуна "Хунся" Более 340 тыс жителей китайской провинции Гуандун эвакуированы из-за тайфуна

Москва25 июл Вести.Подход тайфуна "Хунся" привел к эвакуации свыше 340 тысяч жителей южной китайской провинции Гуандун, сообщает агентство Синьхуа.

...В провинции (Гуандун – ред.) было заблаговременно эвакуировано более 340 000 человек говорится в сообщении

На юге Китая развернуты спасательные суда, вертолеты и мобильные группы экстренного реагирования, более 5 тысяч судов направлены в безопасные воды.

Тайфун "Хунся" станет 12-м в этом сезоне. Объявлено предупреждение "желтого" уровня. Ожидается, что тайфун выйдет на сушу в провинциях Гуандун и Фуцзянь с вечера 25 июля по утро 26 июля. Затем тайфун будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно теряя силу.