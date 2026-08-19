Посольство РФ: смерть трех россиян на судне в Китае не связана с криминалом

Смерть трех российских моряков в КНР не носила криминального характера Посольство РФ: смерть трех россиян на судне в Китае не связана с криминалом

Москва19 авг Вести.Смерть трех российских моряков из экипажа судна компании "Островной краб" в китайской провинции Хэбэй, согласно предварительным данным местной полиции, наступила по естественным причинам и не носила криминального характера. Об этом сообщили в посольстве России в КНР.

Компетентные органы КНР уведомили посольство о смерти в июле-августе с. г. в провинции Хэбэй трех граждан России, являющихся членами экипажей двух российских судов. Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера говорится в сообщении

В посольстве пояснили, что по запросу российского Следственного комитета организована работа по возвращению тел погибших моряков на родину для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точных причин смерти.

Консульский отдел дипмиссии находится на постоянной связи с семьями погибших, представителями судовладельца, а также с китайскими и российскими правоохранителями, оказывая всю необходимую помощь.