Москва18 авг Вести.В Китае на судне российской рыбодобывающей компании при невыясненных обстоятельствах скончались четверо мужчин. Об этом изданию "Известия" рассказала жена одного из погибших.

Ее муж прилетел в Китай 23 июля, чтобы перегнать судно во Владивосток. Путь должен был занять 10 дней. 30 июля, когда мужчина перестал выходить на связь, она позвонила в компанию. Женщину заверили, что все в порядке, но пояснили, что выход из порта задерживается из-за проблем с судном - ориентировочно на 3–4 дня. Позже ей перезвонил сам муж, подтвердил, что все хорошо, и успокоил ее.

Но уже 2 августа женщину известили о смерти супруга. По словам представителей компании, причиной стала сильная жара в каюте - в день трагедии температура там могла достигать 42 градусов. Позже версию изменили: якобы мужчина скончался, перебрав со спиртным. Супруга погибшего утверждает, что муж был здоров и не жаловался на сердце. Позже женщина узнала еще о трех смертях на том же судне: 26 и 30 июля, а затем 2 августа погибли еще трое мужчин.

2 августа женщине сообщили, что приморец погиб из-за сильной жары в каюте… Позже представитель компании назвал гибель несчастным случаем… Кроме того, ей стало известно еще о двух смертях на судне - еще трое мужчин скончались по неизвестным причинам 26 и 30 июля, а после - 2 августа говорится в публикации

Организация более двух недель отказывается направлять тела на вскрытие и предлагает кремацию в Китае. На иждивении женщины - двое несовершеннолетних детей, один с инвалидностью. Она обратилась за помощью в полицию и Следственный комитет. Все обстоятельства случившегося выясняются.