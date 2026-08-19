Профсоюз выясняет причины смерти двух моряков на сахалинском судне в КНР Профсоюз Сахалина выясняет причины гибели радиста и помкапитана судна в КНР

Москва19 авг Вести.Сахалинский областной союз организаций профсоюзов создал комиссию по расследованию причин гибели двух членов экипажа судна компании "Островной краб", сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя объединения.

В комиссию по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в отношении радиста и помощника капитана судна, принадлежащего компании "Островной краб", включен и специалист областного союза организаций профсоюзов. Информация о происшествии поступила к нам 2 августа. По законодательству на официальное выяснение обстоятельств несчастного случая отводится месяц, но этот срок может быть продлен при необходимости рассказал собеседник агентства

Обстоятельства смерти моряков на судне, находящемся в Китае, остаются невыясненными. Супруга одного из погибших рассказала, что причиной могла стать сильная жара: температура воздуха в день смерти ее мужа доходила до +38… +42 градусов.