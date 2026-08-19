Москва19 авгВести.Тела двух погибших в Китае членов экипажа судна компании "Островной краб" доставят в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.
Борт, приписанный к порту Малокурильское на острове Шикотан, проходил ремонт в КНР.
В настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследованияговорится в сообщении
Обстоятельства смерти российских моряков на судне пока остаются невыясненными. По мнению супруги одного из погибших, причиной могла стать сильная жара.
Сахалинский областной союз организаций профсоюзов ранее заявлял, что информация о происшествии поступила к ним 2 августа. Создана комиссия по расследованию причин гибели радиста и помощника капитана судна.