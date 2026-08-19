В Россию доставят тела моряков, умерших на сахалинском судне в Китае

Тела умерших в Китае моряков сахалинского судна доставят в Россию В Россию доставят тела моряков, умерших на сахалинском судне в Китае

Москва19 авг Вести.Тела двух погибших в Китае членов экипажа судна компании "Островной краб" доставят в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.

Борт, приписанный к порту Малокурильское на острове Шикотан, проходил ремонт в КНР.

В настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования говорится в сообщении

Обстоятельства смерти российских моряков на судне пока остаются невыясненными. По мнению супруги одного из погибших, причиной могла стать сильная жара.

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов ранее заявлял, что информация о происшествии поступила к ним 2 августа. Создана комиссия по расследованию причин гибели радиста и помощника капитана судна.