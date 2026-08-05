Москва5 авг Вести.Убитых в Паттайе Диану и Романа Назимовых кремируют на территории Таиланда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию их близких в соцсети.

Уточняется, что 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман были буддистами.

Наши дети верили в учение буддизма, поэтому кремация будет на территории Таиланда цитирует текст публикации агентство

Брат и сестра пропали в Паттайе 26 июля. Они уехали из дома на мотоцикле, а спустя несколько суток их тела нашли закопанными в лесу в 200 метрах от трассы вблизи небольшого поселка. По подозрению в убийстве граждан РФ задержали двух недавно освободившихся из тюрьмы рецидивистов. На допросе они признались, что совершили преступление ради мотоцикла.

МИД Таиланда передал соболезнования министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, а власти страны приняли дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность иностранных туристов.

Мать погибших россиян призналась, что хочет присутствовать на суде лично, чтобы посмотреть в глаза обвиняемым. Она также заявила, что казнь была бы слишком легким наказанием для них.