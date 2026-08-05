Тела убитых в Таиланде россиян передали семье Тела убитых в Таиланде россиян передали семье после следственных процедур

Москва5 авг Вести.Тела убитых в Таиланде россиян Дианы и Романа Назимовых переданы семье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию родственника погибших брата и сестры.

По его словам, власти Таиланда завершили все следственные процедуры по этому делу.

Процедуры завершены, тела выдали родственникам цитирует агентство слова своего собеседника

Тюменцы Диана и Роман Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позднее местная полиция арестовала подозреваемых, которые сознались в убийстве, и рассказали, где захоронили их останки. Преступники признались, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом.

В ходе допросов выяснилось, что убийство россиян - не единственный эпизод на счету этой банды. В нескольких километрах от места, где нашли российских туристов, нашли трупы еще нескольких человек.

После этой трагедии премьер-министр Таиланда поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в стране.