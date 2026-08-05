МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством граждан РФ

МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством двух россиян МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством граждан РФ

Москва5 авг Вести.Министерство иностранных дел Таиланда передало главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством в Паттайе двух россиян, брата и сестры Назимовых.

В среду генеральный директор департамента по европейским делам внешнеполитического ведомства Сомруди Пупхонанак встретилась с российским послом Евгением Томихиным​​​.

Генеральный директор выразила глубочайшие соболезнования Таиланда в связи со смертью двух граждан России в провинции Чонбури и передала письмо с соболезнованиями от ... Сихасака Пхуангкеткеоо, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда ... Сергею Лаврову говорится в сообщении

Жители Тюмени Диана и Роман Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позднее местная полиция арестовала подозреваемых, которые сознались в убийстве граждан РФ и рассказали, где захоронили их останки. Преступники признались, что убили россиян, пытаясь завладеть мотоциклом, на котором те передвигались.

После жестокой расправы премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в стране.