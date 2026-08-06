В Таиланде прошла кремация убитых россиян Романа и Дианы Назимовых В Таиланде кремировали убитых в Таиланде Романа и Диану Назимовых

Москва6 авг Вести.Тела убитых в Таиланде россиян Романа и Дианы Назимовых были кремированы 5 августа в Бангкоке. Об этом РИА Новости сообщила мать погибших Зарина Назимова.

По ее словам, церемония прошла в кругу семьи. Она также поблагодарила всех, кто помог организовать прощание.

Я это сделала вчера​​​. В кругу семьи. В Бангкоке. Мы проводили их очень красиво. Я благодарю людей, которые помогли мне все это организовать. Спасибо сказала Назимова

Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля. Позднее местная полиция арестовала подозреваемых, которые сознались в убийстве и рассказали, где захоронили их останки. Преступники признались, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом. В ходе допросов выяснилось, что убийство тюменцев - не единственный эпизод на счету этой банды. В нескольких километрах от места, где нашли российских туристов, нашли тела еще нескольких человек.

После этой трагедии премьер-министр Таиланда поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов в стране. МИД страны передал официальные соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову.