Убийц россиян в Таиланде подозревают в расправе над еще двумя людьми Обвиняемых в убийстве Назимовых в Таиланде подозревают в других преступлениях

Москва4 авг Вести.На месте захоронения россиян Дианы и Романа Назимовых в Таиланде могут быть найдены тела еще как минимум двух жертв тех же преступников. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в полицейском участке Хуай Яй в пригороде Паттайи, где расследуется дело об убийстве граждан РФ.

Вероятна серия убийств, совершенных одними и теми же преступниками в течение нескольких лет сказано в заявлении

По словам собеседника агентства, после ареста подозреваемых выяснилось, что на той же лесной площадке, где ранее нашли тела двух россиян и трех тайцев, могут быть захоронены еще как минимум два человека, которых убили те же преступники и их сообщники.

Двое из троих предполагаемых сообщников ранее арестованных подозреваемых тоже уже арестованы и дают показания. Мы теперь также проверяем все случаи исчезновения людей в те периоды, когда главный обвиняемый в деле об убийстве Романа и Дианы Назимовых, трижды судимый Тхана Кэттхонг по прозвищу Понг, находился на свободе добавили в участке

26 июля в Паттайе пропали россияне Диана и Роман Назимовы – брат и сестра из Тюмени. В тот день утром они уехали из дома на мотоцикле, а спустя несколько суток их тела нашли закопанными в лесу в 200 метрах от трассы около небольшого поселка. По подозрению в убийстве граждан РФ задержали двух недавно освободившихся из тюрьмы рецидивистов. На допросе они признались, что убили россиян ради мотоцикла.

После случившегося власти Таиланда приняли дополнительные меры меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в королевство.