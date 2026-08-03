Москва3 авг Вести.Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов в стране после убийства двух россиян. Об этом рассказал глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

Премьер-министр лично побывал на месте преступления и дал указание властям, особенно полиции, привлечь виновных к ответственности. Он также распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в Таиланд заявил дипломат

По его словам, Таиланд — крупное туристическое направление, а подобные инциденты подрывают доверие туристов.

26 июля в Паттайе пропали россияне Диана и Роман Назимовы из Тюмени. Утром того дня брат и сестра уехали из дома на мотоцикле, а спустя несколько дней его нашли закопанным в лесу в 200 м от трассы неподалеку от небольшого поселка. По подозрению в этом деле задержали двух недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов с кличками Понг и Тхонг. Они признались, что убили россиян ради средства передвижения и закопали их тела в лесу в районе Хуай-Яй.