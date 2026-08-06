В Таиланде прошла церемония прощания с убитыми братом и сестрой из России

В Таиланде состоялась церемония прощания с убитыми россиянами В Таиланде прошла церемония прощания с убитыми братом и сестрой из России

Москва6 авг Вести.В таиландском городе Паттайя простились с убитыми братом и сестрой из России, 17-летним Романом и 22-летней Дианой Назимовыми, их память пришли почтить сотни людей.

Церемония состоялась на месте убийства Назимовых близ автомагистрали в районе Хуай-Яй, где преступники-рецидивисты скрыли тела тюменцев.

Как сообщил в соцсетях друг семьи Константин Орловский, проститься с погибшими пришли родственники, россияне, проживающие в Таиланде, местные жители и представители общественности. Участники прощальной церемонии возложили цветы в память о погибших.

По словам матери убитых, брат и сестра верили в учение буддизма, поэтому на месте их гибели приглашенные монахи совершили заупокойную молитву и провели обряд поминовения усопших.

Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля. Позднее местная полиция арестовала подозреваемых, которые сознались в убийстве и рассказали, где захоронили их останки. Преступники признались, что убили россиян, пытаясь завладеть их мотоциклом. В ходе допросов выяснилось, что убийство тюменцев - не единственный эпизод на счету этой банды. В нескольких километрах от места, где нашли российских туристов, нашли тела еще нескольких человек.

После этой трагедии премьер-министр Таиланда поручил усилить меры по обеспечению безопасности туристов в стране. МИД страны передал официальные соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову.