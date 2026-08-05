Мать убитых в Таиланде россиян считает казнь слишком легким наказанием для убийц Мать убитых в Таиланде россиян рассчитывает на самое суровое наказание убийц

Москва5 авг Вести.Зарина Назимова, мать убитых в Таиланде россиян Дианы и Романа Назимовых, считает смертную казнь слишком мягким наказанием для убийц ее детей. Об этом ТАСС заявил родственник семьи Назимовых Константин.

Что касается наказания для виновных, Зарина отрицает смертную казнь. Она хочет, чтобы они до конца своих дней мучились и мечтали о смерти сказал мужчина

Также Константин поблагодарил окружающих и общественность за поддержку, которая оказывается семье Назимовых в момент этой трагедии.

Мы чувствуем сильную боль. Зарина еле держится на последних силах, но наша большая семья и ваша поддержка нам очень помогают сказал собеседник агентства

26 июля в Паттайе пропали россияне Диана и Роман Назимовы – брат и сестра из Тюмени. В тот день утром они уехали из дома на мотоцикле, а спустя несколько суток их тела нашли закопанными в лесу в 200 метрах от трассы около небольшого поселка. По подозрению в убийстве граждан РФ задержали двух недавно освободившихся из тюрьмы рецидивистов. На допросе они признались, что убили россиян ради мотоцикла.

После случившегося власти Таиланда приняли дополнительные меры меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в королевство. МИД страны передал официальные соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову.