Мать убитых в Таиланде россиян хочет присутствовать на суде Мать убитых в Таиланде россиян заявила о желании присутствовать на суде

Москва5 авг Вести.Мать убитых в Таиланде россиян Дианы и Романа Назимовых заявила, что хотела бы лично присутствовать на судебном процессе по делу об убийстве своих детей. Об этом Зарина Назимова рассказала ТАСС.

По ее словам, она хочет посмотреть в глаза обвиняемым и убедиться, что виновные понесут справедливое наказание. Она подчеркнула, что рассчитывает на торжество справедливости не только ради своих детей, но и ради других семей.

Если мне позволят, я обязательно буду присутствовать. Я должна посмотреть в глаза людям, которые отняли жизни моих детей сказала Назимова

26 июля в Паттайе пропали россияне Диана и Роман Назимовы – брат и сестра из Тюмени. В тот день утром они уехали из дома на мотоцикле, а спустя несколько суток их тела нашли закопанными в лесу в 200 метрах от трассы около небольшого поселка. По подозрению в убийстве граждан РФ задержали двух недавно освободившихся из тюрьмы рецидивистов. На допросе они признались, что убили россиян ради мотоцикла.

После случившегося власти Таиланда приняли дополнительные меры меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в королевство. МИД страны передал официальные соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову.