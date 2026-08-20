Суда с тремя умершими российскими моряками стояли в одном порту КНР

Два судна, на которых умерли трое российских моряков, стояли в одном порту в КНР Суда с тремя умершими российскими моряками стояли в одном порту КНР

Москва20 авг Вести.Два судна, на которых умерли моряки из России, были пришвартованы в одном китайском порту. Об этом РИА Новости сообщили в рыболовной отрасли.

Два рыболовецких судна, где умерли трое российских моряков, стояли в одном порту в Китае сказал собеседник агентства

Также, отметил он, среди погибших был механик траулера.

Ранее посольство России в Пекине сообщило, что компетентные органы Китая уведомили дипломатическую миссию о смерти в июле-августе трех членов экипажей двух российских судов. 19 августа посольство проинформировало, что смерть российских моряков, согласно предварительным данным местной полиции, наступила по естественным причинам и не носила криминального характера.

В настоящее время ожидается доставка тел погибших в Россию для проведения экспертизы и дальнейшего расследования.