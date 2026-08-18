Путин в Кремле выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с наводнениями

Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с наводнениями Путин в Кремле выразил соболезнования президенту Мьянмы в связи с наводнениями

Москва18 авг Вести.Президент России Владимир Путин обратился к президенту Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с наводнениями. Соответствующе заявление глава российского государства сделал в ходе переговоров в Кремле.

Очень рады вас вновь видеть в Москве. Но прежде чем мы начнем беседу, хотел бы выразить искренние соболезнования в связи с тем, что десятки тысяч людей пострадали в вашей стране из-за мощного наводнения сказал российский лидер

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин проведет переговоры с лидером Мьянмы, лидеры обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества в различных сферах, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Запланировано подписание ряда двусторонних документов.

В начале августа стало известно, что юго-запад Мьянмы переживает последствия мощного прорыва дамбы на реке Нгавун. В результате оказались затоплены более пяти тысяч жилых домов, свыше 20 тысяч человек эвакуированы.