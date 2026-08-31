Путин выразил соболезнования близким погибших из-за наводнения в Непале и Тибете

Путин на встрече с Си выразил соболезнования близким погибших в Непале и Тибете Путин выразил соболезнования близким погибших из-за наводнения в Непале и Тибете

Москва31 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином выразил соболезнования родным и близким погибших из-за стихийного бедствия в Непале и Тибете.

Путин встретился с Си в Бишкеке на полях заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Переговоры начались с обсуждения ситуации на границе Непала и Тибета. Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших из-за наводнения и схода оползня.

По последним данным, число жертв наводнения, произошедшего 26 августа в северных районах Непала, выросло до 903 человек. Более 4 тыс. числятся пропавшими. В посольстве РФ в Катманду заявили, что число пропавших после наводнения в Непале россиян увеличилось до девяти.

В результате схода оползня в Тибете, по официальным данным, погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших – трое россиян.