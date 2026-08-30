Количество жертв оползня в Тибете увеличилось до 16 человек Число жертв оползня в Тибете возросло до 16, пропавшими числятся 546 человек

Москва30 авг Вести.Число погибших в результате крупного оползня на территории Тибетского автономного района (Западный Китай) увеличилось до 16. Об этом со ссылкой на данные властей уезда Гьиронг сообщает ТАСС.

Официальный представитель местной администрации в ходе пресс-конференции уточнил, что еще 546 человек числятся пропавшими без вести. До этого поступала информация о пяти погибших и еще 558 не найденных.

В регионе введен максимальный режим реагирования на стихийные бедствия. Штаб по спасению и ликвидации последствий оползня работает в тесной связке с Минфином и Министерством по чрезвычайным ситуациям КНР. На поисково‑спасательные и сопутствующие работы китайское правительство направило 120 млн юаней.

По оценке властей, в этой миссии участвуют более 2,1 тыс. человек, в том числе солдаты и офицеры Народно-освободительной армии Китая, Народной вооруженной полиции КНР, сотрудники профильных служб и госучреждений. Задействованы 269 единиц специального транспорта и более 3,9 тыс. комплектов снаряжения. Операция ведется как на суше, так и с воздуха.

В среду, 26 августа, на границе Непала и Китая сошла лавина из грязи и камней, что спровоцировало наводнение на непальской стороне. Более 640 туристов считаются пропавшими без вести после схода селя.