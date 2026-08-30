В Непале число жертв паводка выросло до 734 человек

В Непале подтвердили гибель 734 человек в результате паводка В Непале число жертв паводка выросло до 734 человек

Москва30 авг Вести.Количество жертв стихийного бедствия в Непале выросло до 734 человек. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Сообщение об этом опубликовало национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий.

Свыше двух тысяч человек остаются пропавшими без вести.

Найдено 734 тела погибших сказано в сообщении

Число спасенных иностранных туристов в регионе также выросло. В этом списке 261 человек, по данным управления Непала по туризму. Еще 320 туристов расположенного в центральной части Гималаев страны не вышли на связь.

Наводнение прокатилось по северным районам Непала после обрушения ледника на границе с Китаем. Для пострадавших от последствий оползня развернуты пункты помощи, однако в регионе перемещаться можно только пешком или воздуху, что затрудняет логистику.

В списки пропавших без вести в Непале включены имена восьми россиян.