Москва29 авгВести.По данным, собранным к 29 августа, в зоне стихийного бедствия на границе Непала и Китая пропавшими без вести числятся восемь граждан Российской Федерации. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пекине.
В Telegram-канале дипломатической миссии уточнили, что пока информации об их обнаружении нет.
По состоянию на вечер 29 августа 8 россиян числятся пропавшими без вести… Китайскими властями для иностранных граждан, находящихся в Тибетском автономном районе, организована эвакуация в Непал по альтернативному маршруту — через КПП Чжанмуговорится в сообщении
Посольство России в Китае продолжает координировать действия с МИД КНР и российским посольство в Непале.
Ранее представители дипмиссии РФ в Катманду попросили родственников россиян, не вышедших на связь после паводков, направить официальные запросы на поиск. Согласно сообщениям непальских экстренных служб, в районе бедствия уже нашли тела свыше 600 погибших, почти 2,5 тысячи человек признаны пропавшими без вести.