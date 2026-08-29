В зоне бедствия на границе Китая и Непала пропавшими числятся 8 россиян

В районе бедствия на границе Китая и Непала 8 россиян числятся пропавшими В зоне бедствия на границе Китая и Непала пропавшими числятся 8 россиян

Москва29 авг Вести.По данным, собранным к 29 августа, в зоне стихийного бедствия на границе Непала и Китая пропавшими без вести числятся восемь граждан Российской Федерации. Об этом сообщили в посольстве РФ в Пекине.

В Telegram-канале дипломатической миссии уточнили, что пока информации об их обнаружении нет.

По состоянию на вечер 29 августа 8 россиян числятся пропавшими без вести… Китайскими властями для иностранных граждан, находящихся в Тибетском автономном районе, организована эвакуация в Непал по альтернативному маршруту — через КПП Чжанму говорится в сообщении

Посольство России в Китае продолжает координировать действия с МИД КНР и российским посольство в Непале.

Ранее представители дипмиссии РФ в Катманду попросили родственников россиян, не вышедших на связь после паводков, направить официальные запросы на поиск. Согласно сообщениям непальских экстренных служб, в районе бедствия уже нашли тела свыше 600 погибших, почти 2,5 тысячи человек признаны пропавшими без вести.