Родственников пропавших россиян в Непале просят направить запрос о поиске Посольство РФ в Непале ждет официальных запросов от родственников пропавших

Москва29 авг Вести.Родственникам россиян, которые не вышли на связь и предположительно находились в зоне бедствия в Непале, нужно направить официальный запрос о поиске в посольство РФ в Катманду. Об этом заявили в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломаты пояснили, что сейчас россиян в основном разыскивают друзья и коллеги.

Посольство хотело бы попросить родственников… направить нам официальные обращения с запросом поиска. Дело в том, что по одному гражданину, числящемуся как пропавший, такого обращения не поступило, а в отношении еще двоих информация передана людьми, представившимися друзьями, коллегами или просто знакомыми уточнили в посольстве

В Непале продолжаются поисковые операции после сильнейшего паводка, который унес жизни по меньшей мере 626 человек. Пропавшими числятся 2 456 человек, среди которых свыше 200 туристов из других стран. В этот список включены в том числе семеро россиян.

Причиной природной катастрофы в Непале стало внезапное обрушение горного ледника. Это спровоцировало не только разрушительный поток воды, но и вызвало локальные сейсмические толчки.

Две российские туристки смогли спастись при сходе оползня, так как вовремя заметили сходящий с гор разрушительный селевой поток.