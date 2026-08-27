Спасшиеся от наводнения в Непале россиянки рассказали, как им это удалось

Выжившие при паводке в Непале россиянки рассказали о спасении Спасшиеся от наводнения в Непале россиянки рассказали, как им это удалось

Москва27 авг Вести.Российские путешественницы смогли спастись во время паводка в Непале, потому что вовремя заметили сходящий с гор разрушительный селевой поток. Об этом туристки Екатерина Красюкова и Ирина Ульген рассказали в интервью ИС "Вести".

По словам Красюковой, их автобус стоял на пограничном переходе между Непалом и Китаем. В какой-то момент один из членов их туристической группы выпрыгнул в окно. Екатерина обратила на это внимание и заметила несущийся в их сторону мощный поток из воды, камней и грязи.

Единственное, что я успеваю закричать: "В окно!", и в этот момент я хватаю свой рюкзак… второй рукой я хватаю свои ботинки и выбегаю. Мне кажется, я самая первая выбежала. Ничего не помню, как я бежала. То есть очнулась я только уже когда я карабкалась по какой-то траве, холмам поделилась очевидица

Ульген добавила, что в момент бедствия она спала в автобусе, а разбудил ее крик подруги, предупреждающий об опасности.

Когда услышала подругу, и она кричала в окно, я думала: "Опять какие-то красивые достопримечательности", и взяла телефон и сразу стала в окно снимать. Увидела вот эту надвигающуюся взрывную реку, она просто неслась из каких-то кусков черных, и оглушительный такой рев приближался рассказала женщина

Россиянки добавили, что у них было всего несколько минут, чтобы спастись и добраться до какой-либо возвышенности, так как в момент, когда они заметили сходящий с гор сель, он только набирал скорость и свою силу.

По последним данным, количество погибших при наводнении в Непале возросло до 389 человек. Число пострадавших от бедствия в настоящий момент составляет 466. Судьба более 900 жителей остается неизвестной – они числятся пропавшими без вести.

Катастрофа была вызвана внезапным сходом горного ледника, что спровоцировало не только разрушительный поток воды, но и вызвало локальные сейсмические толчки.