Российский турист объяснил, почему в Непале при наводнении погибло много людей KP.RU: большое число жертв наводнения в Непале объясняется скоростью бедствия

Москва27 авг Вести.Большое число жертв наводнения в Непале объясняется скоростью, с которой началось стихийное бедствие, а также сложностью рельефа в месте трагедии, заявил KP.RU турист из Омска Константин.

По последним данным, число погибших в результате наводнения в Непале достигло минимум 359 человек, судьба еще 900 жителей остается неизвестной.

Все произошло быстро. Ведь это не обычное наводнение, когда дождь идет несколько дней, и вода поднимается постепенно. Там, высоко в горах, образовалась природная плотина, а потом ее прорвало. Вниз пошла огромная масса воды, камней и грязи. Люди до последних минут не понимали, что происходит. Плюс там сложный рельеф: дорога зажата между рекой и горами, уехать или убежать в сторону трудно… объяснил журналистам Константин

Он добавил, что в момент трагедии на непальской границе находилось большое число автомобилей, автобусов и туристических групп.

Спастись в такой ситуации - считай, повезло. Ведь нужно было как можно быстрее убегать вверх, подальше от реки. На все про все были считаные минуты подытожил турист

Наводнение было вызвано внезапным сходом горного ледника. Он спровоцировал не только разрушительный поток воды, но и вызвал локальные сейсмические толчки магнитудой 5,2.

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